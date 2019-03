Dat huet de Konzern bekannt ginn, nodeems bannent nëmmen e puer Méint zwou nei Maschinne vum Typ 737 Max 8 erofgefall sinn.

An de leschte Méint hätt Boeing ee méi performante Kontrollsystem ausgeschafft, fir ee Fliger wou scho sécher ass, nach méi sécher ze maachen. En direkte Lien zum Fligerongléck e Sonndeg an Ethiopien huet Boeing net gemaach. Um Enn vum Statement huet de Konzern awer de Famillje vun deenen 157 Doudesaffer d'Bäileed ausgeschwat.

Nom Fligerongléck an Ethiopien steet de Fligertyp jo am Zentrum vun den Diskussiounen. Australien a Singapur reagéieren elo och an zéie d'Boeing 737 Max provisoresch aus dem Verkéier, dat esou laang bis et weider Informatiounen iwwer Sécherheetsriske gëtt.



E Sonndeg war jo eng Maschinn vun "Ethiopian-Airlines" erof gefall an 157 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm. Virun enge hallwe Joer war och eng Boeing 737 Max 8 vun der indonesescher Fluchgesellschaft Lion Air erof gefall.