Knapp 5 Joer no der Attack op de Jüddesche Musée zu Bréissel, ass den Attentäter Mehdi Nemmouche zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof veruerteelt ginn.

Ee Geriicht an der belscher Haaptstad, huet d'Strofmooss géint dee franséischen Dschihadist e Méindeg den Owend no 8 Stonne laange Berodunge bekannt ginn an ass mat der Héicht vun der Strof der Fuerderung vum Parquet nokomm.

Ee Kompliz gouf zu 15 Joer Prisong veruerteelt.

Den Nemmouche war d'lescht Woch fir schëlleg gesprach ginn, beim Attentat op de Jüddesche Musée de 24. Mee 2014 véier Mënschen erschoss ze hunn.