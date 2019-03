Dat war déi lescht Noriicht vun engem indeschen Affer vum Fliger-Accident vun Ethiopian Airlines um Sonndeg.

D'Shikha Garg war eng grad frësch bestueten Inderin, déi deen Ament hirem Mann Soumya Bhattacharya geschriwwen huet.

Déi nächst Informatioun iwwert seng Fra krut hien dunn iwwer Telefon. Si ass am Fliger-Accident an Äthiopien ëm d'Liewe komm.

D'Shikha Garg war zu Nairobi op der Versammlung vum UN-Ëmwelt-Prgramm. Hire Mann hätt solle mat hir fléien, mee huet de Fluch am leschte Moment missen ofsoen an zu New Delhi bleiwen wéinst engem wichtegen Rendez-vous, esou d'Times of India.

Um Méindeg sot déi indesch Ausseministesch Sushma Swaraj, si kéint d'Famill vum Shikha Garg net erreechen an huet iwwer Twitter ëm Hëllef gefrot. Kuerz dono konnt si mat dëser an nach dräi anere Famillje vun indeschen Affer vum Fliger-Accident a Kontakt trieden

D'Shikha Garg war an der Berodung vum indeschen Ëmweltministère aktiv a war bedeelegt un de Verhandlungen iwwert de Klima-Accord 2015 zu Paräis.

D'Boeing 737 MAX 8 ass e Sonndeg just e puer Minutten nom Takeoff un de Grenzen vun Nairobi zu Addis Abbaba erofgefall. U Bord ware Passagéier aus 35 verschiddene Länner, ënnert anerem zwou Dose Leit vun der UN. D'Maschinn war deen nämmlechte Modell wéi den indoneseschen Lion Air Fliger, deen am Oktober lescht Joer erofgefall ass, wou 189 Leit ëm d'Liewe komm sinn. Dëst huet als Konsequenz, dass Fluchgesellschafte vun der ganzer Welt ufänken, dëse Modell aus de Fluchpläng erauszehuelen.