An der Schoul gëtt déi digital Technik emmer méi agefouert.

Fir eng repräsentativ Ëmfro an Däitschland goufen 503 Jofferen, Schoulmeeschteren a Proffen vu verschiddene Schoulen a Lycéeë befrot.

D'Digitaliséierung bréngt e ganze Koup Vir- an Nodeeler mat sech. Eng besser Visualiséierung am Cours a motivéiert Schüler op der enger Säit, mee och méi Oflenkung an eng méi schlecht Schreifweis op der anerer Säit. Et kéint och geschéien, dass d'Schüler Informatiounen aus dem Internet kopéieren. D'Meenunge vun de Proffe si gedeelt. No de Resultater vun enger Ëmfro vu Bitkom wëll ronn d'Hallschent vun hinnen méi dacks mat digitale Medien schaffen.

Am digitale Beräich trieden awer och regelméisseg Problemer duerch e Manque vun der Technik op. Dëst bestätegen 58 Prozent vun de Befroten. Hinne feelt et un den néidegen Apparater, fir déi digital Medien ze notzen. 36 Prozent soen, se géingen fäerten, dass d'Technik verseet. Aner Punkten sinn, dass dat pädagogescht Konzept géing feelen (13 Prozent) a vill Befroter net genuch iwwer d'Technik géinge wëssen (12 Prozent).

Der Ëmfro no hu vill Schoulen nëmmen dat néidegst Material, wat déi digital Technik ugeet. Si hu Beameren, interaktiv Whiteboards oder vereenzelt och Tablets a speziellen Klassesäll. 20 Prozent vun de Proffen benotzen am Schoulalldag e Whiteboard mat enger Bildschiermsteierung als elektronesch Tafel. Tablets gi vun 14 Prozent vun de Befrote regelméisseg benotzt. Am Cours huet den Handy allerdings näischt ze sichen. Just 8 Prozent benotzen den Handy heiansdo am Noutfall.