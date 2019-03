Nodeems bannent 6 Méint zwou Maschinne vun deem Typ erofgefall sinn, an Indonesien an elo rezent an Äthiopien, gëtt un där Boeing gezweiwelt.

Als Virsiichtsmoossnam hunn eng ganz Partie Länner - dorënner och Lëtzebuerg - hire Loftraum fir Fligere vum Typ Boeing 737 Max 8 gespaart.

Dee Verbuet gëllt ënnert anerem an Australien, Groussbritannien, Irland, China, Indonesien, Malaysia, der Mongolei, am Oman, a Singapur an och bei eisen Nopeschlänner Däitschland, Frankräich an an der Belsch.

Lëtzebuerg huet en Dënschdeg dës Decisioun geholl:

Compte tenu des circonstances de l’accident en Éthiopie, la Direction de l’Aviation civile (DAC) prend la décision, à titre conservatoire, d’interdire tout vol commercial effectué sur un Boeing 737 MAX à destination, au départ ou survolant le territoire luxembourgeois.

Genee wéi eis Nopeschlänner gouf also och de Lëtzebuerger Loftraum fir d'Boeingen 737 MAX gespaart. Si dierfen also net méi um Findel starten an och net méi iwwer Lëtzebuerg fléien.

Och eng Rëtsch Airlinen hunn decidéiert, hir Boeinge vun där Zort virleefeg emol net méi anzesetzen.

Den 29. Oktober 2018 war eng 737 vu Lion Air kuerz nom Start bei Jakarta an d'Mier gefall, allen 189 Passagéier waren dobäi ëmkomm.

E Sonndeg war eng Boeing 737 vun Ethiopian Airlines um Fluch vun Addis Abeba op Nairobi erofgefall. Vun den 157 Passagéier u Bord huet och hei keen iwwerlieft.