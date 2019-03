De fréiere Finanzchef vum Vatikan, de Kardinol George Pell, gouf wéinst sexuellem Mëssbrauch vu Mannerjäregen zu sechs Joer Prisong veruerteelt.

Ee Geriicht zu Melbourne huet d'Strofmooss géint dee 77 Joer alen Australier bekannt ginn. Domat ass de Riichter däitlech ënnert der méiglecher Héchststrof vu 50 Joer bliwwen. Den George Pell streit all d'Virwërf of an huet annoncéiert géint d'Uerteelt an Appell ze goen.