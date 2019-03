D'UNO-Experten schloen am Kader vum Ëmweltschutz Alarm.

Wann Näischt beim Ëmweltschutz ënnerholl gëtt géifen an 3 Joer an Asien, dem Mëttleren Osten an och an Afrika Millioune Mënschen virzäiteg stierwen, wéinst Loftverschmotzung, Chemikalien oder nach Plastik-Réckstänn.

Dobäi hätt een déi néideg Wëssenschaft, d'Technologie an d'finanziell Mëttel fir eng nohalteg Entwécklung.

Et géif awer op quasi allen Niveauen um gudde Wëlle feelen.