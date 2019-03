Am Golf vu Biskaya ass schonn e Dënschdeg de Mëtteg een italienescht Frachtschëff ënnergaangen. De Frachter war a Brand geroden.

Wéi déi zoustänneg Präfektur vu Brest um Mëttwoch den Owend matgedeelt huet, gouf op der Plaz wou d'Ongléck geschitt ass, ee Pëtrolsteppech entdeckt. Dësen hätt eng Längt vu ronn 12 Kilometer a wier 1 Kilometer breet. Ee Spezialschëff gouf op d'Plaz geschéckt, fir de Pëtrolsteppech ze bekämpfen.

Dem Equipage vum Frachter mam Numm "Grande America" ass näischt geschitt. D'Schëff koum vun Hamburg a war ënnerwee op Casablanca an hat iwwer 2.000 Autoen an aner Gefierer an am ganzen 365 Container gelueden.