An der Äifel, zu Roetgen, südlech vun Oochen, huet e Mëttwoch den Owend een tornadoaartege Stuerm grousse Schued hannerlooss.

Éischten Indice vun de Pompjeeën no goufe ronn 30 Haiser beschiedegt. An op d'mannst 10 Haiser kéint kee méi wunnen, heescht et. Vun zwee Haiser gouf den Ieweschte Stack carrement ewech geblosen.

Eng Persoun gouf liicht blesséiert. Déi betraffen Uertschaft läit net wäit ewech vun der belscher Grenz. Iwwer 200 Pompjeeën waren am Asaz.