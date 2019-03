D’Rekordzomm vu 7 Milliarden Dollar hunn den Donneschdeg de Mëtteg déi iwwer 80 Staaten zougesot, déi op Invitatioun vun EU an UN ëm den Dësch souzen.

Geld, fir de Mënschen a Syrien selwer, awer och an den Nopeschlänner ze hëllefen. 7 Milliarden, déi net fir den Neesopbau benotzt solle ginn, sou d’Fuerderung vun der Europäescher Unioun. Dofir misst fir d’éischt d’politesch Zukunft vum Land gekläert ginn.

8 Joer Krich hunn déi Spuren a Syrien hannerlooss. D’Zuel un Affer gëtt op iwwer 400.000 geschat. D’International Hëllefsorganisatiounen op der Plaz ginn dervun aus, datt eng 12 Millioune Syrier am Land selwer op humanitär Hëllef ugewise sinn. Dovun eng 6 Millioune Flüchtlinge bannent de Grenze vum Land. Derbäi kommen nach emol eng 5 Millioune Flüchtlingen an den Nopeschlänner Jordanien, Libanon, Tierkei an Irak.

Thema en Donneschdeg zu Bréissel war d’Organisatioun an eben och d’Finanzement vun der Hëllef, eng Diskussioun op politeschem Niveau. Mat um Dësch och d'ONGen, déi um Terrain aktiv sinn. En Debat, bei deem awer och kee Wee laanscht d’politesch Zukunft vu Syrien féiert. Op engem Ament, wou de Regimm vum Bashar Al Assad, dee seng Muecht mat der Hëllef vu Russland an dem Iran gerett krut, nees zwee Drëttel vum Territoire vu Syrien kontrolléiert. D’politesch Zukunft vum Land klären, eng Prioritéit. Ma hei ginn d’Visioune kloer ausenaner.

Vum Depart vum Bashar Al Assad bis d’Normaliséiere vun de Relatiounen.

D’Relatioune mam syresche Regimm normaliséieren? Do seet Lëtzebuerg, wéinst Terminproblemer net duerch e Minister vertrueden, kloer Nee. Ouni grondleeënd politesch Reformen, ouni Transitioun wäerte mir net op dee Wee goen, sou de Jean Asselborn. A Syrien ass nach ëmmer déi nämmlecht Diktatur um Pouvoir, déi zanter 2011 op déi brutaalst Manéier, hir eege Bevëlkerung bekämpft huet, sou de Lëtzebuerger Ausseminister weider.