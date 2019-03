Beim Accident en Donneschdeg am Nomëtteg gouf de jonke Bäifuerer vum Auto méi schro blesséiert, 3 aner Persoune koume mat liichte Blessen dervun.

En Donneschdeg géint 16.40 Auer koum et hei vir an Däitschland zu engem uergen Accident. Op der B51 tëscht Konz an der Sortie Konz-Karthaus ass en Auto mat 3 Persounen dran an e Trakter mat Unhänger aus Lëtzebuerg gerannt.

Den 19 Joer ale Chauffer vum Auto hat wuel e Stau ze spéit gesinn a fir do kengem hannendrop ze fueren, ass en op déi aner Spur ausgewach, wou dunn en Trakter entgéintkoum.

De 17 Joer ale Bäifuerer huet no der Kollisioun mussen aus dem Gefier befreit ginn. De Chauffer an eng aner Persoun vu 17 Joer aus dem Auto an de Chauffer vum Trakter goufe liicht blesséiert. Déi 4 Persoune koumen an d'Klinik.

D'B51 war fir e puer Stonne gespaart, wat zu gréissere Problemer am Trafic gefouert huet. Zu Konz an Ëmgéigend wunnen och e sëlleche Lëtzebuerger.