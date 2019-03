Dem Moderator vun der bekanntster däitscher Noriichtesendung war et um Enn vun der Emissioun haut um 20 Auer schlecht ginn.

Datt eppes net géif stëmmen, dat konnt ee sech als opmierksamen Nokuckert bal denken, well datt e Moderator vun der Haaptnoriichtesendung am däitsche Fernseh sech esou dacks verschwätzt, kënnt eigentlech ni vir.

Am Ufank vun der "Tagesschau" en Donneschdeg den Owend um 20 Auer war nach alles normal, de Jan Hofer (69) huet déi eenzel Bäiträg wéi gewinnt souverän umoderéiert.

Beim Sujet Container-Schëff an Domenico Tedesco huet een awer gemierkt, datt eppes net géif stëmmen. De Jan Hofer huet sech verschwat, ass méi ondäitlech ginn an huet kuerz mussen no Wierder sichen. En huet bal apathesch gewierkt.

Ganz kuerz war duerno ze gesinn, wéi e sech nom Wieder huet mussen um Dësch unhalen, dunn huet d'ARD de Programm gewiesselt, déi gewinnten Ofso ass also ausgefall. Du goung de geplangte Kroatien-Krimi un.

Vill Leit hu sech duerno Suerge gemaach a d'ARD huet dann och reagéiert: Et wier dem Jan Hofer um Enn vun der Emissioun schlecht ginn, eventuell eng Infektioun, déi nach net ganz auskuréiert wier.

Op dem Site vun der Tagesschau war ze liesen, datt et dem Jan Hofer antëscht awer nees däitlech besser geet.