Lokal Medie mellen op d'mannst 9 Doudeger an Dosende vu Blesséierten. D'Police huet an tëscht och confirméiert, dass et Doudeger gouf.

Wéi vill gouf net präziséiert. Et soll op zwou Plazen zu Schéissereie komm sinn.

Aenzeien no hätt ee Mann fir d'éischt an enger Moschee am Zentrum vun der Stad ronderëm sech geschoss. Honnerte vu Moslemen haten sech fir d'Freideggebiet versammelt. Méi spéit wieren och nach Schëss an enger anerer Moschee gefall. D'Situatioun ass och Stonnen dono nach ëmmer oniwwersiichtlech. D'Leit goufen opgeruff doheem ze bleiwen an den Ament net an eng Moschee ze goen.

Ee Spriecher vun der Police sot, dass et an tëscht zu 4 Arrestatioune koum. Dräi suspekt Männer an eng Fra wiere festgeholl ginn. Ob dee presuméierten Täter dobäi ass, gouf net präziséiert. Un hiren Autoe wiere Sprengsätz fonnt ginn, déi vun der Arméi entschäerft goufen, sou d'Police. Et solle jiddwerfalls e puer Täter ginn. Och d'Premierministesch Jacinda Ardern sot, dass et méiglecherweis méi Attentäter géif ginn. Si huet d'Attack schaarf veruerteelt an huet an engem kuerze Statement vun engem däischteren Dag an der Geschicht vun hirem Land geschwat.

Déi éischt Schëss si mëttes um 13.45 Auer Lokalzäit gefall. An där betraffener Moschee waren dee Moment iwwer 300 Gleeweger. Den Täter soll en Helm an ee kugelséchere Gilet ugehat hunn. Mat enger automatescher Waff hätt hien ëmmer nees an d'Leit geschoss, sou Aenzeien. Wéi et weider heescht, géifen am Internet ee Video a verschidde Messagen zirkuléieren, déi vum Täter stamen. Ob dat stëmmt, huet d'Police net confirméiert.

Den Ament gëtt kee méi an d'Stad era gelooss an den Accès fir an d'Schoulen souwéi an all staatlech Administratioune gouf gespaart. D'Kanner duerfen hir Klassesäll net verloossen. Déi ronn 350.000 Awunner goufen opgeruff net op d'Strooss ze goen an doheem ze bleiwen.

D'Police huet d'Dot bis ewell net als terroristeschen Akt bezeechent.