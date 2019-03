Op d'mannst 49 Doudeger an iwwer 40 Blesséierter - dat ass de Bilan no der Terrorattack op 2 Moscheeën an der Stad Christchurch an Neiséiland.

Als Haaptverdächtegen huet d'Police en Rietsextremen Australier festgeholl. Zu der Zäit vum Freideggebiet hat hie mat enger Waff op Mënsche geschoss. Seng grujeleg Dot huet hie mat enger Helmkamera gefilmt an d'Biller um Internet iwwerdroen. D'Police huet op der Plaz 41 Läichen gezielt. Kuerz drop goufen an enger anerer Moschee an der Stad weider Mënschen erschoss. Ënnert den Affer, och Kanner. Der Premierministesch no wollt den Mann seng Dot weider féieren, konnt allerdéngs vun der Police a sengem Auto gestoppt ginn. Hien hätt nach 2 weider Waffen am Auto gehat. Donieft goufen 2 weider Persoune festgeholl. Den Haapttäter soll d'Attack an engem Manifest um Internet annoncéiert hunn. D'Premierministesch vu Neiséiland huet vun Terrorakten geschwat an engem vun den däischtersten Deeg fir d'Land. Si wieren attackéiert ginn, well si fir d'Diversitéit géinge stoen. Si huet versprach, datt d'Waffegesetz geännert a verschäerft géing ginn. De presuméierten Haapttäter soll wéi et schéngt e Waffeschäin gehat hunn. Hie kritt offiziell Mord reprochéiert. D'Leit an Neiséiland stinn nach ënner Schock. Blumme gi virun der Moschee néiergeluecht. / © AFP Regierungen a Reliounsgemeinschafte weltwäit hunn d'Attack veruerteelt. Den US-President Donald Trump huet vun engem béisaartegen Akt vun Haass geschwat a seng Ënnerstëtzung fir Neiséiland ugekënnegt. Den tierkesche Staatschef Erdogan huet d'Attack als Zeechen vun enger zouhuelender Islam-Phobie definéiert. Den tierkeschen Ausseminister huet d'Politiker, och aus der EU fir d'Dot mat responsabel gemaach, wëll si Haass op Mosleme géinge fërderen.