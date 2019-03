D'Regierungen vun Däitschland, Frankräich, Groussbritannien an den USA fuerderen en Enn vum Syrien-Krich.

An enger gemeinsamer Deklaratioun heescht et d'militäresch Léisung, déi de syresche Regimm versicht mat der Ënnerstëtzung vu Russland an dem Iran ze erreechen, géing kee Fridde bréngen. Déi eenzeg Méiglechkeet, der Gewalt an der wirtschaftlecher Nout en Enn ze setzen an de Konflikt op Dauer ze léisen, wier eng politesch Léisung, déi ee mat Hëllef vun Negociatiounen erreeche géing.

D'Ënnerstëtzung, fir d'Land erëm opzebauen, géing een eréischt consideréieren, wann et e glafwierdegen, substanziellen a richtegen, politesche Prozess géing ginn. Antëscht goufen am Syrien-Konflikt iwwer 400.000 Mënschen ëmbruecht.