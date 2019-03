Och e Samschdeg sinn a Frankräich nees d'Gilets Jaunes op der Strooss. E puer Dausend hate sech de op de Champs Elysées versammelt.

E Samschdeg de Moien koum et och nees zu Ausernanersetzungen. Engem 1. Bilan no, waren um 11 Auer schonn 20 Persoune festgeholl ginn. Et soll en decisiven Dag si fir d'Gilets Jaunes, dat war méi wéi emol annoncéiert ginn. Et wëll een nees méi Leit mobiliséieren.

D'Police huet knapp 29.000 Manifestanten a ganz Frankräich gezielt, 10 Mol manner wéi um Ufank vum Mouvement am November.