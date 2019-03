Zu Belgrad hunn op en Neits Dausende vu Mënschen géint d'serbesch Regierung demonstréiert. Et war den 15. Samschdeg hannerteneen.

D'Leit fuerdere fräi Medien a fair Konditioune fir d'Walen a Serbien.

An och am Montenegro koum et zu Protester géint d'Regierung. Dausende Mënschen hunn de Récktrëtt vum President gefuerdert, deem se systematesch Korruptioun an de Kaf vu Wielerstëmme reprochéieren.