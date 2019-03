Am Nicaragua huet d'Police iwwer 40 Demonstranten festgeholl. Si hate bei engem Protest gefuerdert, datt d'politesch Gefaange géife fräi gelooss ginn.

Der Oppositioun no hätt d'Police d'Demo brutal op en Enn bruecht. Och géint Journaliste wieren d'Poliziste geziilt virgaangen.

Am Nicaragua gëtt et praktesch zanter engem Joer Protester géint d'Regierung. Demonstratioune sinn offiziell am Land verbueden. Am Kader vun Friddensgespréicher hat d'Regierung an de leschte Woche ronn 150 Oppositioneller aus dem Prisong entlooss.