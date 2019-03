No de rezente Krawallen dëse Weekend, wärend de Protester vun de Gillets jaunes zu Paräis, geréit déi franséisch Regierung ëmmer méi ënner Drock.

Den Inneminister Christophe Castaner an de Wirtschaftsminister Bruno Le Maire musse sech um Méindeg virum Senat erklären. Oppositiounspolitiker geheien der Regierung vir, net ze reagéieren a verlaangen Äntwerten.

E Samschdeg war et wärend de Protester nees zu heftegen Affrontementer komm. Ronderëm d'Champs-Elysées goufe Geschäfter ausgeraumt, Restauranten demoléiert an Autoen a Brand gestach. Casseuren haten a Geschäfter an an enger Bankfilial Feier geluecht, dat op en Haus iwwergegraff hat. 11 Persoune goufe blesséiert.

De franséische Premier Edouard Philippe soll dem President Emmanuel Macron um Méindeg Propose maachen, fir d'Sécherheetskonzept ze verbesseren. Hien huet Dysfonctionnementer wärend de Krawallen de Weekend zouginn. Iwwer 200 Persoune waren de Weekend festgeholl ginn, dorënner 15 Mannerjäreger.