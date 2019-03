Vertrieder aus 25 Länner, dorënner China, Russland an d'USA, berode vun dësem Méindeg un zu Genève iwwer Mesure géint ee Wettrëschten am Weltall.

D'Konferenz dauert 10 Deeg. Am Kader vun den Diskussioune sollen Experten d'Basis fir en internationalen Accord ausschaffen. D'Verhandlungen iwwer Initiativen géint eng Militariséierung vum Weltall stiechen zanter iwwert engem Joerzéngt an enger Sakgaass. Hannergrond sinn Differenzen tëscht China a Russland op där enger Säit, an de westleche Länner op där aner Säit.

D'Experte sinn awer optimistesch, dass et op der Konferenz zu Genève zu Fortschrëtter dierft kommen, och wann d'USA a Russland den INF-Ofrëschtungsvertrag gekënnegt hunn. Parallel sinn d'USA am Gaange Pläng auszeschaffen fir d'Schafe vun enger eegener Weltraumarméi.