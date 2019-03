Am November 2020 sinn an den USA déi nächst Presidentschaftswalen. Den Donald Trump wëll jo fir eng zweet Amtszäit kandidéieren.

D’Demokrate rechne sech awer gutt Chancen aus, fir dës Kéier géint de republikanesche Kandidat ze wannen.

Wie wäert fir d’Demokraten an d’Course goen a wéi stinn dem ëmstridden President Trump seng Chancen, eng zweete Kéier gewielt ze ginn?

Dat kucke mir am Gespréich mat eisem neie Korrespondent zu Washington, dem Philip Crowther.

Mir stelle vir: de Philip Crowther - multimedial a polyglott

De Philip Crowther huet seng journalistesch Karriär zu Lëtzebuerg ugefaangen, bei Radio Lëtzebuerg an och Télé Lëtzebuerg, ausserdeem bei Radio Ara.

Aktuell ass hien zu Washington DC aktiv, wou hien ënnert anerem fir déi grouss Noriichtenagence AP schafft.

De Reporter ass an e sëlleche Sproochen doheem - Englesch, Franséisch, Spuenesch a Lëtzebuergesch. Als Journalist schafft hie fir Tëleeschaînen, Radiostatiounen a Printmedien.

Fir France 24 ass hien de Korrespondent aus dem Wäissen Haus a fir den engleschsproochegen Deel vu Radio France Internationale ass hien zoustänneg fir déi amerikanesch Haaptstad.

E Fokus vum Philip Crowther senger Aarbecht läit op der US-Diplomatie, der Aussepolitik, der aktueller Politik an der Trump-Administratioun.

Éier de Reporter op Washington geplënnert ass, war hien zu Paräis aktiv an huet vun do aus och Eventer an e sëlleche Länner uechter d'Welt couvréiert.

De Philip Crowther huet e Bachelor an "Hispanic Studies" um King's College London gemaach an e "postgraduate diploma" am Fach "Broadcast Journalism" um London College of Communication (University of the Arts, London).

Op d'Welt komm ass en zu Lëtzebuerg, also Jong vun engem britesche Papp an enger däitscher Mamm. Als Mammesprooche gëtt hien Englesch, Däitsch a Lëtzebuergesch un, ausserdeem schwätzt e fléissend Franséisch, Spuenesch a Portugisesch.

De Philip Crowther schafft och fir den 100,7 an ass vun elo un och den neie Korrespondent zu Washington DC fir RTL Télé Lëtzebuerg.