Mat engem Gebiet vun de Moslemen, huet dat neiséilännescht Parlament deene 50 Doudesaffer vun der Attack op zwou Moscheeën zu Christchurch geduecht.

4 Deeg no där rassistesch motivéierter Dot, de leschte Freideg, ginn nach ëmmer 30 Blesséierter an de Spideeler behandelt. Wéi et heescht, wieren nach 9 dovun an engem kriteschen Zoustand.

Dee presuméierten Täter, een 28 Joer alen Rietsextremist aus Australien, sëtzt an Untersuchungshaft. Ee 17 Minutte laange Video, an dem grouss Deeler vum Verbriechen ze gesi sinn, zirkuléiert iwwerdeems nach ëmmer am Internet. E Mëttwoch ginn ginn eng ganz Partie Doudesaffer, alles Moslemen, zu Christchurch bäigesat. An tëscht goufe fir déi Hannerbliwwen schonn ëmgerechent iwwer 5 Milliounen Euro gespent.