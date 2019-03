Am Oste vun der Demokratescher Republik Kongo ass d'Zuel vun den Ebola-Doudegen op iwwer 600 geklommen.

Zanter August wieren 603 Persoune gestuerwen, ronn 300 konnte geheelt ginn, heescht et aus dem Gesondheetsministère zu Kinshasa. Ënnert den Doudege wieren iwwer 530 confirméiert Ebola-Fäll a ronn 65 Verdachtsfäll.

Zanter Uganks August goufen iwwer 89.000 Mënsche geimpft. Dausende vu Leit hätt dat wahrscheinlech d'Liewe gerett, sou den zoustännege Ministère.

Et ass schonn den zéngten Ausbroch an der Demokratescher Republik Kongo, zanter d'Krankheet am Joer 1976 eng éischte Kéier am Land entdeckt gouf. Déi Kéier ass d'Lutte géint déi héich ustiechend Virus-Krankheet extrem schwiereg, well et an där betraffener Regioun ëmmer nees zu Attacke vun arméierte Gruppe kënnt.