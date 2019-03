All d'Häfe goufen a bleiwe gespaart. Dat italienescht Schëff hat virun der libescher Küst 50 Flüchtlinge a Präsens vun der libescher Garde Côte gerett.

Der Hëllefsorganisatioun no wier d'Schlauchboot mat de Flüchtlingen u Bord ronn 40 Séimeilen viru Libyen a Séinout geroden an ënnergaangen. Ënnert de Migrante wieren 12 Mannerjäreger. D'Flüchtlinge waren zanter zwee Deeg am Mëttelmier ënnerwee. Si wiere midd an dehydratéiert, sou d'Organisatioun.

D'Schëff mat de Flüchtlingen u Bord ass elo ënnerwee Direktioun italienesch Insel Lampedusa. Wéi et heescht, wier den Hafen do dee Séiersten. Uleeën duerf d'Schëff virleefeg awer net.