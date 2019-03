Am Kasachstan geet eng Ära op een Enn. De President Nasarbajew, deen op Liewenszäit ernannt gouf, huet e bëssen iwwerraschend säi Récktrëtt erkläert.

Den 78 Joer ale Kasach gouf säi Récktrëtt no bal 30 Joer en Dënschdeg de Mëtten op der nationaler Tëlee bekannt.

Eréischt am Februar hat de President seng Regierung ausgewiesselt an der Hoffnung, eng schwaach Wirtschaftspolitik nees unzekuerbelen. De Kasachstan erhëlt sech nach ëmmer vun der Uelegkris vun 2014.

De President verléiert no sengem Récktrëtt nëmmen en Deel u Muecht. Als "Guide vun der Natioun" behält en ënnert anerem d'Kontroll iwwer de staatleche Sécherheetsrot.

Kasachstan grousse Pëtrol, Uranium an Kuel-Exportateur, war och fir Lëtzebuerg ëmmer en interessante Partner.

Partner och wéinst der Weltraumfuerschung an der Lëtzebuerger Finanzplaz. Dat alles obwuel Kasachstan dacks mat Skandaler a Verbindung ass an obwuel Mënscherechter an deem Land och gären mol mat Féiss getrëppelt ginn.

Den Nursultan Nasarbajew ass Staatspresident am Kasachstan zënter der Onofhängegkeet vun der fréierer Sowjetrepublik am Joer 1991.