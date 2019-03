E Méindeg den Owend koum et an der Berliner Haaptstad zu engem Virfall mat fatale Suitten, deen nach vill Froen opwërft.

Kuerz no 22 Auer war e Mann an der Karl-Marx-Allee a Richtung Alexanderplatz ënnerwee, wéi him en onbekannte Mann entgéintkomm an e mat engem Messer ugegraff a blesséiert huet.

Den Ugräifer ass no der Dot ugedréckt.

Säin Affer konnt nach den Noutruff wielen, ma wéi d'Rettungsleit op d'Plaz komm sinn war et ewell vu sech an ass kuerz drop nach op der Plaz verscheet.

D'Hannergrënn wieren nach komplett onkloer, esou déi Berliner Police, eng Mordkommissioun ermëttelt.