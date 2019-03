Am Kontext vun den déidleche Schëss zu Utrecht an Holland, huet d'Police eng weider suspekt Persoun festgeholl.

Et handelt sech ëm ee 40 Joer ale Mann aus där hollännescher Stad. Detailer iwwert de Verdacht géint hien huet den zoustännege Parquet net genannt. Als Haaptverdächtegen gëllt ee 37 Joer alen tierkesche Staatsbierger. Dëse war e Méindeg den Owend festgeholl ginn. Hien hat do virdrun an engem Tram dräi Mënschen erschoss an dräi weider Persoune schwéier verwonnt. D'Police huet Indicen, déi op een terroristescht Motiv hiweisen, schléisst awer och aner Motiver net aus. Zwee weider Männer, déi och e Méindeg festgeholl gi waren, goufen no Informatioune vum Parquet an tëscht nees op fräie Fouss gelooss. Wéi et heescht, géifen si net méi ënner Verdacht stoen eppes mat der Dot ze dinn ze hunn.

