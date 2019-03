Opootmen an Argentinien, wou no 24 Stonnen an der Wüst, ee klenge Jong vu 5 Joer erëmfonnt gouf.

Ronn Dausend Fräiwëlleger haten nom Jong am Weste vum Land gesicht. Hie war wärend engem Spadséiergang mat senger Famill e Méindeg verschwonnen a gouf zanterhier vermësst. An där betraffener Géigend liewe wëll Pumaen. Ee fréiere Rallye-Pilot huet de Bouf schlussendlech fonnt, 21 Kilometer vun där Plaz ewech, wou e fir d'lescht gesi gi war. Et wier him kal gewiescht an hien hätt schlecht geschlof, gestäipt widder engem Fiels, sot dee klenge Jong enger argentinescher Zeitung, wéi hien d'Spidol konnt verloossen. Hien hat eng liicht Dehydratioun. En hat Waasser aus enger Baach gedronk a Gras giess.