Weider juristesch Defaite fir den amerikanesche Konzern Monsanto, dat am Sträit ëm d'Glyphosat-Mëttel Roundup.

De Jury vun engem Geriicht zu San Francisco huet festgehalen, dass den Herbizid dozou bäigedroen, dass den haut 70 Joer alen Edwin Hardeman Kriibs krut. De Mann hätt kënnen noweisen, dass de Glyphosat eng kruzial Roll gespillt hätt. Hien huet wärend 25 Joer laang mat Glyphosat op sengem Terrain geschafft.

Fir Monsanto handelt et sech ëm déi zweet juristesch Defaite bannent engem Joer. An engem anere Prozess am August zejoert hat ee Jury zu San Francisco de Konzern zu Schuedenersatz a Milliounenhéicht condamnéiert, fir ee fréiere Portier, deen och duerch Roundup Kriibs soll krut hunn. Den däitsche Mammekonzern Bayer ass géint dëst Uerteel an Appell gaangen.