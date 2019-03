Nom Passage vun engem schwéieren Tropestuerm, huet d'Regierung vum Mosambik den Noutstand ausgeruff.

Donieft gëllt eng dräi Deeg laang Staatstrauer, fir den Affer vum Zyklon ze gedenken, sou de President Filipe Nyusi.

Besonnesch uerg betraff ass d'Hafestad Beira mat hire ronn 500.000 Awunner. Och eng Woch nom Passage vum Stuerm huet d'Stad nach ëmmer kee Stroum, grouss Deeler sinn iwwerschwemmt. Et gëtt gefaart, dass bis zu 1.000 Mënsche kéinten ëm d'Liewe komm sinn. Den Zyklon war an der Nuecht op e Freideg mat Wandvitesse vu bis zu 160 Kilometer an der Stonn op Land getraff.