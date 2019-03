E Buschauffer hat no engem Schoulausfluch 50 Kanner menacéiert a spéider de Bus a Brand gestach. Wéi duerch e Wonner gouf keen eescht blesséiert.

An der norditalienescher Stad Mailand wier et um Mëttwoch bal zu engem Drama komm. Duerch dat séiert Handele vun e puer Leit konnt eng Katastroph awer evitéiert ginn.

Et ass geschitt op dem Heemwee vun engem Sportausfluch vun enger Schoulklass, wéi de Mann um Steier, deen, wéi et heescht, zanter 2002 um Bus fiert, op eemol zu enger ganz akuter Menace gouf. Hien huet nämlech stënterlech en anere Wee ageschloen ...

De 47 Joer ale Buschauffer, deen aus dem Senegal staamt, awer schonn iwwer 15 Joer déi italienesch Nationalitéit huet, soll annoncéiert hunn, d'Leit am Bus als Geisel ze huelen. E soll se och mat engem Messer menacéiert hunn. A mat zwee Kanistere voller Pëtrol an engem Briquet ...

De Chauffer huet de Kanner an hire Begleeder hir Handyen ofgeholl a gesot, kee géing dat hei iwwerliewen. Ma eent vun de Kanner huet aus dem Bus eraus mam Handy nach sengen Eltere Bescheed gesot, déi hunn dunn d'Police alarméiert.

Déi huet de Bus gestoppt an déi hënnescht Fënster opgebrach. Ier de Bus a Flamen opgaangen ass, konnte sech all d'Kanner an och déi Erwuessen doraus retten.

14 Persounen, dorënner 12 Kanner, koume mat Dampvergëftungen an d'Klinik.

De Buschauffer ass festgeholl ginn an d'Ermëttler schléissen een terroristeschen Hannergrond net ganz aus.

Ewéi Zeie mellen, soll de Buschauffer gesot hunn, den Doud vu Migranten am Mëttelmier misst gestoppt ginn.

Am Bus waren 51 Schüler an 3 Begleeder.