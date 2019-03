Caritas, Unicef a Care hunn esou en Opruff lancéiert, fir de Leit an de betraffene Gebitter an Afrika ze hëllefen.

Den tropesche Stuerm "Idai" huet net nëmme vill materielle Schued hannerlooss, ma et ginn och vill Doudeger gefaart - a wéinst den Iwwerschwemmunge klëmmt elo de Risk vu Krankheeten. Betraff sinn d'Länner Mosambik, Simbabwe a Malawi.

Besonnesch uerg erwëscht hat et d'Hafestad Beira mat hire ronn 500.000 Awunner. Och eng Woch nom Passage vum Stuerm huet d'Stad nach ëmmer kee Stroum, grouss Deeler sinn iwwerschwemmt. Et gëtt gefaart, dass bis zu 1.000 Mënsche kéinten ëm d'Liewe komm sinn.

Den Zyklon war an der Nuecht op e Freideg mat Wandvitesse vu bis zu 160 Kilometer an der Stonn op Land getraff.

Caritas, Unicef a Care hu Spendenopriff erausginn.

RTL-NEWS: Zyklon Idai - Emergency.lu hëlleft, d'Kommunikatioun nees ze retabléieren.

Spendenopruff vu Caritas Lëtzebuerg

Nothilfe Mosambik

Caritas Luxemburg fordert die Bevölkerung auf, sich zu mobilisieren, um den Tausenden von Menschen zu helfen, die nach dem Wirbelsturm Idai alles verloren haben. Aktuell benötigen die betroffenen Menschen vor allem Trinkwasser, Lebensmittel, provisorische Unterkünfte und Medikamente. Große Sorge macht Caritas zudem, dass sich Seuchen ausbreiten könnten. Hinzu kommt, dass die Meteorologen für die kommenden Tage weitere starke Regenfälle vorausgesagt haben.

Gemeinsam mit Partnern vor Ort organisiert Caritas die Verteilung von Nahrungsmitteln und Medikamenten. Aktuell werden 600 Säcke Maismehl, 300 Säcke Bohnen und 1.000 Erste-Hilfe-Sets mit Arzneimitteln gegen Malaria und Cholera ausgegeben. Zudem bringt der Partner mit finanzieller Unterstützung aus Luxemburg 1.800 Zeltplanen auf den Weg, mit denen ein notdürftiger Schutz gegen den Regen sichergestellt werden kann. Einschätzungen von Experten zufolge wird der Bedarf allerdings weit höher sein und der Wiederaufbau mehrere Jahre andauern.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende auf die Kontonummer: CCPL IBAN LU34 1111 0000 2020 0000 mit dem Vermerk: „Wirbelsturm Idai" oder via unsere Webseite www.caritas.lu. Danke!

Spendenopruff vun Unicef

Le cyclone Idai a occasionné d'importants dégâts au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe.

Nous sommes sur place

Le personnel humanitaire sur place n'a pas encore une vue globale de la situation mais on estime que des milliers de personnes sont actuellement sans abri. De nombreuses maisons, rues et cultures sont sous eau. Une situation qui a contraint des milliers de familles à quitter la région.

De nombreux endroits sont encore inaccessibles parce que plusieurs ponts se sont écroulés. Les colis de nourritures et de médicaments parviennent dès lors aux victimes via des hélicoptères. L'UNICEF redoute une crise humanitaire dont les enfants risquent d'être les principales victimes.

« L'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et partenaires respectifs des pays impactés. Cette réponse coordonnée permettra d'aider plus rapidement les populations affectées et en plus grand nombre », explique Leïla Pakkala, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe.

Nous utilisons des drones pour connaître les dégâts

Au Malawi, l'UNICEF aide les autorités à cartographier l'impact des inondations sur les cultures et sur les lieux d'habitation à l'aide de drones. Au Mozambique, notre organisation assure la coordination de l'aide d'urgence dans trois domaines spécifiques : WaSH (Water, Sanitation & Hygiene), la nutrition et l'éducation.

UNICEF Mozambique a préparé des secours d'urgence afin d'apporter une réponse immédiate à la situation humanitaire qui vient de se déclarer. Il s'agit de 2.000 bâches qui seront utilisées pour bâtir des abris de fortune et des écoles provisoires, de 1.000 seaux en plastique, de 500 kits d'hygiène pour les familles et de 500 sets d'hygiène destinés aux femmes.

Notre aide actuellement

Dans les prochains jours, l'UNICEF va concentrer son attention sur les abris, la nourriture, l'eau potable, les soins de santé et la prévention des maladies infectieuses. La protection des enfants constituera également une priorité pour l'organisation. Les enfants non accompagnés seront pris en charge pour être identifiés et réunis ensuite avec leurs parents quand cela est possible. Dès que la situation le permettra, l'UNICEF donnera la possibilité aux enfants de poursuivre leur scolarité. L'école permet souvent de dépister les traumatismes chez les enfants et d'y apporter une solution.

Les équipes locales de l'UNICEF suivent d'heure en heure l'évolution de la situation. Les fonds nécessaires pour l'assistance d'urgence sont actuellement estimés à 20 millions de dollars US.

UNICEF Luxembourg lance un appel aux dons sur : http://uncf.lu/idai

Spendenopruff vu Care

CARE zum Wirbelsturm Idai: Massive Zerstörungen in Mosambik, Simbabwe und Malawi

Anhaltende Regenfälle und Fluten behindern Helfer / „Wir haben alles verloren", berichtet Augenzeugin aus Mosambik

Luxemburg/Maputo, 18. März 2019. Nachdem Wirbelsturm Idai vergangenen Donnerstagabend in Mosambik mit Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern auf Land traf, wird das gesamte Ausmaß der Zerstörung erst langsam sichtbar. Offizielle Zahlen sprechen aktuell von 150 Toten in den drei Ländern Mosambik, Simbabwe und Malawi. Es ist aber zu befürchten, dass diese Zahl noch steigen wird.

„Die Straßen, die zu den betroffenen Gebieten führen, sind komplett von Schutt und umgestürzten Bäumen blockiert", berichtet der CARE-Länderdirektor Marc Nosbach aus Mosambik. „Wir erhalten erste Berichte von erheblichen Schäden an Krankenhäusern und Schulen, zudem gab es einen kompletten Stromausfall in der Stadt Beira."

„Unser Zuhause wurde vom Wirbelsturm völlig zerstört", berichtet Julia, eine 37-jährige Mutter von drei Kindern, die mit ihren Kindern aus ihrem Dorf in die Stadt Beira geflüchtet ist. „Wir haben alles verloren. Nichts ist übrig. Wir haben kein Essen, keine Kleidung und keine Decken. Ich habe noch nie einen so starken Sturm erlebt."

CARE plant, die betroffenen Gemeinden so schnell wie möglich mit dem Nötigsten zu versorgen. Dazu gehören Hygieneartikel wie Seife und Wasserkanister, um Krankheiten vorzubeugen.

Auch in Simbabwe und Malawi haben der Sturm und die vorangegangenen Fluten starke Zerstörungen verursacht. Flüsse traten über die Ufer, Sturzfluten und Erdrutsche bedrohten Siedlungen. CARE ist mit Nothilfe-Teams in allen drei Ländern vor Ort und arbeitet eng mit den lokalen Behörden und anderen Hilfsorganisationen zusammen, um betroffene Gemeinden schnellstmöglich zu erreichen.

Bitte unterstützen Sie die CARE-Nothilfe mit Ihrer Spende:

CCPL

LU28 1111 2588 1923 0000

www.care.lu/faire-un-don

Communiqué vun der Regierung

Déploiement emergency.lu suite au cyclone Idai au Mozambique (18.03.2019)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / ministère de l'Intérieur / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire / Corps grand-ducal d'incendie et de secours

Pour venir en aide aux victimes des inondations causées par le cyclone Idai au Mozambique, et suite à une requête officielle du Programme alimentaire mondial (PAM), la ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Paulette Lenert, et la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, ont dépêché à Beira au centre du pays deux experts de télécommunication du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires et deux systèmes de communication par satellite à déploiement rapide.

L'équipe est partie le soir du 16 mars, pour rétablir les services de télécommunication dans la région de Beira, où plus de 500.000 personnes se retrouvent coupées du reste du monde. Les travaux s'effectueront en coordination avec les autorités locales et le coordinateur régional du PAM.

Le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours intervient en dehors du territoire du Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves sur ordre du gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale.

emergency.lu est une plateforme mobile de télécommunications par satellite dont l'objectif premier est de rétablir les moyens de communication (internet, voice) après une catastrophe, de soutenir les efforts de coordination des organisations humanitaires sur le terrain et de contribuer ainsi à sauver des vies humaines dans des situations d'urgence humanitaire. Il s'agit d'un partenariat public-privé constitué entre le gouvernement luxembourgeois et trois sociétés luxembourgeoises (SES Telecom Services, Hitec Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance S.A.). Le Luxembourg fournit des services emergency.lu en tant que bien public mondial gratuit à la communauté humanitaire. Les mêmes services sont offerts à la population et gouvernements des pays affectés.

Lien utile: www.emergency.lu