D'Mëtt-Riets-Koalitioun an Holland huet bei de Regionalwalen eng schwéier Defaite mussen astiechen.

D'Regierung ënnert dem rietsliberale Premier Mark Rutte huet éischte Prognosen no, däitlech u Majoritéit an der éischter Chamber vum hollännesche Parlament verluer. Dat mellen hollännesch Medien. Deemno géif d'Koalitioun 7 vun hire bis elo 38 Sëtz verléieren. Grousse Gewënner soll dem éischten Trend no de rietspopulistesche Forum fir Demokratie sinn vum Thierry Baudet Si géif mat 10 Deputéiert an déi éischt Chamber kommen. Och déi gréng hunn däitlech dobäi gewonnen. Bei dëse Wale goufen déi ongeféier 570 Deputéiert aus den 12 Provënzen an Holland bestëmmt. Dës wielen dann hirersäits déi 75 Member vun der éischter Chamber, dem Provënz-Parlament.