Nom Attentat op zwou Moscheeën, verbitt Neiséiland an Zukunft de Verkaf vun automateschen, souwéi hallef-automatesche Waffen.

Dat huet d'Premierministesch Jacinda Ardern um Donneschdeg annoncéiert. Bis dat entspriechend Gesetz a Kraaft trëtt, gëllen Iwwergangsmesuren. Donieft sollen och sougenannte "Bump Stocks" aus dem Verkéier gezu ginn.

Ee rietsextremen Attentäter hat de leschte Freideg an zwou Moscheeën zu Christchurch op Gleeweger geschoss an dobäi 50 Mënschen ëmbruecht. Dem Täter dreet eng liewenslänglech Prisongsstrof. Hien hat seng bluddeg Dot gefilmt a live am Internet iwwerdroen.