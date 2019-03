Feier e Mëttwoch den Owend an engem Appartementshaus zu Konz, op där anerer Säit vu Waasserbëlleg. Fënnef Persoune gouf liicht verwonnt.

Wéi d'Police matdeelt, wier ee Mann mat Verdacht op schwéier Brandstëftung festgeholl ginn.

Ënnert deene 5 Blesséierte ware 4 Polizisten an een Awunner. D'Beamte koume mat enger liichter Dampvergëftung an d'Spidol. D'Feier war e Mëttwoch den Owend spéit ausgebrach. D'Appartementshaus gouf zum gréissten Deel zerstéiert a riskéiert an ee Koup ze falen. Wéi et heescht, kéint kee méi am Gebai wunnen.