Him gëtt nämlech Korruptioun an enger Affär virgehäit, déi schonn ee vun de Virgänger vum Temer, de Luiz Lula da Silva an de Prisong bruecht huet.

Hei geet et ënnert anerem ëm Verstréckunge ronderëm d'Geschäfter vum Pëtrolskonzern Petrobras. An der Korruptiounsaffär gëtt elo schonns 5 Joer laang enquêtéiert. Virun zwee Joer gouf den Lula da Silva zu 9 Joer Prisong veruerteelt, seng Strof gouf kuerz Zäit méi spéit awer op 12 Joer Prisong eropgesat.