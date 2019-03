Zu Cattenom waren en Donneschdeg de Mëtteg d'Pompjeeën am Asaz, well eng Persoun, déi an der Atomzentral schafft, Damp gemellt hat.

Et gouf awer séier Entwarnung, heescht et vum Bedreiwer EDF. Den Damp, dee sech um Daach vun engem Gebai am net-nukleare Beräich entwéckelt hat, koum net vun engem Feier, mä vum normale Produktiounsprozess, just datt et déi Kéier méi gedämpt hat wéi üblech.