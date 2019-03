Wéi de Parquet vu Berlin um Freideg de Moie matdeelt, gëtt et keen Haftbefeel méi géint de Schwoer vum 15 Joer jonke Rebecca, wat vermësst gëtt.

D'Rebecca ass zanter dem 18. Februar verschwonnen. Et war moies bei senger Schwëster a sengem Schwoer an ass duerno awer net an der Schoul opgetaucht.

Zanterhier gëtt no him gesicht. De 27 Joer ale Schwoer hat bis elo als Haaptverdächtege gegollt.