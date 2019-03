Esou gëtt an Neiséiland un d'Affer vum Attentat zu Christchurch erënnert. Virun enger Woch hat jo e Rietsextremen 50 Mënschen an zwou Moscheeën erschoss.

An och op der Clairefontainesplaz an der Stad soll um Freideg den Owend um 18 Auer den Affer vum Attentat zu Christchurch an Neiséiland geduecht ginn. Jiddereen ass wëllkomm. Organiséiert gëtt de Rassemblement vun der Associatioun Le Just Milieu.

Offiziellt Schreiwes

Appel à rendre hommage aux victimes de Christchurch vendredi 22 mars 2019 à 18.00 h Place Clairefontaine, Luxembourg-Ville

L'association Le Juste Milieu (LJM) appelle toutes les personnes de bonne volonté à s'associer avec elle à l'hommage que la Première Ministre de Nouvelle-Zélande propose de rendre ce vendredi aux victimes des attentats de Christchurch.

LJM appelle à défendre l'exercice collectif et nécessairement public du culte, de tous les cultes, ce qu'on appelle la liberté de religion.

LJM appelle à commémorer les victimes de Christchurch et à exprimer au Luxembourg, ensemble, notre sympathie à leur famille. LJM appelle enfin à associer à cette hommage toutes les autres victimes, toutes aussi innocentes et sacrées, quoique moins célébrées, d'attaques contre des lieux de culte, mosquées comme à Koweït en 2015 et au Sinaï en 2017, églises comme à Charleston en 2015 et à St Etienne du Rouvray en 2016 et synagogues comme à Pittsburgh en 2018 pour ne citer que quelques exemples.

Des fidèles rassemblés pour la prière en commun dans un sanctuaire témoignent de leur humanité, pour l'humanité. Ils doivent continuer à le faire.