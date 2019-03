2 Joer laang huet en enquêtéiert, an der Nuecht op e Samschdeg huet de Robert Mueller säi Rapport un den Justizminister William Barr weiderginn.

Deen huet annoncéiert, vläit esouguer schonn de Weekend d'Conclusioune vum Mueller an der sougenannter Russland-Affär kënnen ze resuméieren, fir se dann dem Kongress virzeleeën.

Am Virfeld war näischt doriwwer gewuer ze ginn, ob an och a wéi wäit de President Donald Trump, seng Famill a säi Walkampfteam sech mat Moskau wärend den amerikanesche Presidentiellen 2016 ofgeschwat hunn.

Op der demokratescher Säit fuerdert ënnert anerem d'Spriecherin vum Representantenhaus Nancy Pelosi, datt de Rapport komplett public gemaach gëtt. All d'Amerikaner hätten ee Recht op d'Wourecht. Dofir dierften net just Deeler vum Rapport no bausse gedroe ginn.

34 Persoune goufe bis ewell am Kader vun der Enquête vum Mueller ugeklot. Weider Inculpatioune soll et awer keng ginn.