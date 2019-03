An eiser Nopeschstad gëtt et zanter enger Zäitchen deen éischten Automat fir legal Produkter mat Cannabis an Däitschland.

Ënnert anerem kréien d'Clienten do gepressten a gedréchent Bléien ze kafen esou wéi och kleng Bulle mat Extrakter. Am Automat gëtt et och eng Partie Accessoiren, fir Cannabis ze consomméieren.

D'Substanzen, déi verkaf ginn, si legal, si enthale bal keen THC, also dee Wierkstoff, deen "high" mécht, mä leien däitlech ënnert der Limitt vun 0,2 Prozent.

Et handelt sech ëm Produite mam Wierkstoff CBD (Cannabidiol), deen als net vill psychoaktiv gëllt. Et kéint een domat Téi maachen oder baken, esou de Besëtzer vum Automat am Gespréich mat der Noriichtenagence DPA.

An Éisträich an an der Schwäiz gëtt et där Cannabis-Automaten schonn an de Besëtzer vum Tréierer Automat wëll an aner däitsch Stied expandéieren, esou gutt géif d'Geschäft goen.