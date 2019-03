No der Explosioun an enger chinesescher Chemiesfabrik zu Yancheng ass de Bilan vun den Doudege weider an d'Luucht gaangen.

Um Samschdeg geet vun am Ganze 64 Affer rieds. De leschte Bilan hat nach vun 47 Mënsche geschwat, déi ëm d'Liewe koumen. 28 Persoune géifen nach ëmmer vermësst ginn. D'Explosioun war esou hefteg, datt esouguer e puer Kilometer ëm d'Fabréck Haiser zerstéiert goufen. Esouguer op de Miessapparater fir Äerdbiewe war den Drock ze spieren. De Buedem huet mat 2,2 gewackelt. Nach ass net gewosst, wéi et zu der Explosioun an der Fabréck komme konnt.