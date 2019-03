Am Quartier Mülheim gouf et an der Nuecht op e Sonndeg eng Ausenanersetzung tëscht zwou Gruppen.

De presuméierten Täter vun 21 Joer, dee gedronk hat, gouf verhaft, grad ewéi eng Begleetpersoun vun dësem. Wéi vill Leit un deem Sträit bedeelegt waren a wat d'Hannergrënn sinn, sinn net bekannt.