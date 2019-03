Net wäit vun Tel Aviv ewech huet an der Nuecht op e Méindeg eng Rakéit an engem Haus ageschloen.

Bei där Attack op d’Uertschaft Mischmeret wäre 7 Israelie verwonnt ginn, heescht et. Ënnert de Blesséierte wären 3 Kanner.

Enger Spriecherin vun der Arméi no war d’Rakéit an der Gazasträif fortgeflunn, kuerz drop hat et e Rakéitenalarm ginn. Zu dëser Attack kënnt et matzen am israelesche Walkampf, well an zwou Woche wielen d’Israelien en neit Parlament.

De Premier Benjamin Netanjahu gëtt iwwregens de Méindeg den Owend am Wäissen Haus vum US-President Donald Trump empfaangen, ma huet schonn ugekënnegt, d’Rees an d’Vereenegt Staaten ze verkierzen.