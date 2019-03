Am Südweste vun der Demokratescher Republik Kongo sinn op d’Mannst 11 Leit gestuerwen, wéi e Blëtz an enger Schoul ageschloen huet.

Ënnert den Affer sinn ënner anerem 7 Schüler an een Enseignant. 5 Persoune wären iwwerdeems verwonnt an e Spidol bruecht ginn. Zum Wierder mat den uerge Konsequenze war et schonn e Freide komm.