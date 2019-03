D'Kriseland Venezuela ass op en Neits mat enger massiver Stroumpann confrontéiert.

An der Haaptstad Caracas souwéi an enge sëlleche Bundesstaaten haten d'Leit mat Momenter kee Stroum. No Informatioune vun enger ONG si 57% vun der Energieversuergung zesummegebrach. Et wier een nees Affer vun enger Attack op de Verdeelerzentrum vum staatleche Stroumnetz ginn, sou de Kommunikatiounsminister vu Venezuela.

Fir d'lescht hat d'Land wärend Deeg kee Stroum. Dës Stroumpann wier de Beweis dofir, dass den Diktator net capabel ass, d'Kris ze léisen, sou de selwer ernannten Interimspresident Juan Guaidó op Twitter.