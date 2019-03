Nodeems een Haus nordëstlech vun Tel Aviv e Méindeg vun enger Rakéit aus der Gazasträif getraff gouf, gouf et nees eng Rei Attacken an der Nuecht.

Ronn 30 Rakéite wieren op israeleschen Territoire geschoss ginn, huet et vum Porte-Parole vun der Arméi geheescht. Doropshin hätt den israelesche Militär mat massive Rakéitenugrëff reagéiert. Et hätt een Terrorziler viséiert, heescht et. Zwou militäresch Infrastrukturen am Norde vun der Gazasträif wiere bombardéiert ginn.