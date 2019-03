En Dënschdeg de Moien hunn zu Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen a Rendsburg missen d'Gemengen evakuéiert ginn.

Dat well op de verschiddene Plaze Menacen ukomm sinn. Zu Augsburg gouf et no der Menace ee Groussasaz vun der Police. Och en Deel vum ëffentlechen Transport gouf gestoppt.

Zu Kaiserslautern hat een eng Mail mat enger Menace kritt, esou ee Spriecher vun der Police. Op der Plaz wieren Hënn, déi spezialiséiert drop sinn, fir Sprengstoff ze detektéieren. De Beräich ronderëm d'Gemeng ass groussraimeg ofgespaart ginn. Den Ament géif et awer keng konkret Menace ginn, esou de Spriecher.

Zu Neunkirchen am Saarland gouf et en Dënschdeg de Moien dann och en Asaz wéinst enger Bomme-Menace. D'Gemeng war fir eng Zäit ganz ofgespaart ginn, huet eng Spriecherin vun der Police vu Saarbrécken erkläert. Um 1.37 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg hätt een eng Mail kritt mat der Menace. D'Police gouf en Dënschdeg de Moien um 7.45 Auer alarméiert.

Ähnlech Maile sinn och op de Gemengen zu Göttingen, Chemnitz a Rendsburg ukomm.