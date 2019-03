Eng Kolumbianerin huet ee Meedchen op d'Welt bruecht, dat selwer schonn ee Fötus am Bauch hat an zwar déi eegen Zwillingsschwëster.

De Bëbee war knapps een Dag op der Welt, ewéi d'Dokteren ee Fötus aus sengem Bauch hu missen huelen. Amplaz am Uterus vun der Mamm war de Fötus am Bauch vun hirer Zwillingsschwëster erugewuess.

Dëst gëtt als fetal Inklusioun bezeechent a kënnt bei ronn enger vu 500.000 Gebuerte vir. D'Mamm vun de Kanner war am 7. Mount schwanger, wéi den Dokter bemierkt huet, dass eppes net stëmmt.

Fir d'éischt hat ee gemengt, de Bëbee hätt ee guttaartegen Tumor an der Liewer, mä ee Spezialist huet, mat Hëllef vun enger 3D/4D-Ultraschallgerät, erausfonnt, dass et sech ëm ee winzegt Kand géing handelen. Dëst war awer net iwwerliewensfäeg. Zwar hat de Fötus e Kapp, Äerm a Been, mä Häerz a Gehir hu gefeelt.

© Dr. Miguel Parra-Saavedra

Zwou Wochen no der Diagnos huet den éischte Bëbee misse per Keeserschnëtt op d'Welt bruecht ginn. Bis zu dësem Zäitpunkt war den Zwilling am Bauch nämlech ëmmer weider gewuess an et huet ee gefaart, dass de Fötus d'Organer géing zerdrécken. Dofir ass en och sou séier wéi méiglech erausgeholl ginn.

Dem éischte Bëbee geet et iwwerdeems gutt, si huet just eng kleng Narb um Bauch.