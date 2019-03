2018 war kee schlecht awer och kee gutt Joer fir d'Atomkraaftwierk zu Kettenuewen a Saache Stroumproduktioun. Dat sot den Direkter op der PK zum Bilan.

30,95 Milliarde Kilowattstonne goufen zejoert produzéiert, bal 6 Milliarde manner, wéi dat Joer virdrun. Dofir war 2018 d'Maintenance eng Prioritéit, mat der drëtter sougenannter ''visite décennale'' vum Reakter 2. Moderniséierungsaarbechten, déi wichteg Tester a Kontrollen nosechzéien. D'Unitéit 2 däerf elo weider 10 Joer a Betrib bleiwen. E Mëttwoch de Moie gouf awer nees däitlech, dass de franséische Produzent vun Atomenergie Electricité de France sech senger grousser Roll an der franséischer Energiepolitik bewosst ass.

Bis 2035 sollen a Frankräich 14 Reakteren ofgestallt ginn, esou steet et op mannst am Energieprogramm, deen de franséische President Emmanuel Macron am November zejoert presentéiert hat. D'Regierung wëll d'Produktioun vun Atomenergie reduzéieren, mä wëll, respektiv ka se net ofschafen. Den Direkter vum Kraaftwierk zu Kettenuewen Thierry Rosso dierft dat op d'mannst e bësse freeën:

''La France fait le choix de maintenir une option nucléaire importante. Demain sera moins important qu'aujourd'hui, vous savez: aujourd'hui nous avons 75% de nucléaire dans notre mixe énergétique. La PPE (Redaktioun: programmation pluriannuelle de l'énergie) vise 50% de nucléaire à l'horizon de 2035. Le complément se fera avec des énergies renouvelables qui vont être développées de manière plus importante en France à partir de maintenant.''

An den Thierry Rosso huet Experienz doran, den Argumenter vun den Anti-Atom-Aktivisten d'Loft aus de Wandrieder ze huelen. Éischtens stéisst d'Nuklearenergie wéineg CO2 aus, zweetens kéint d'Produktivitéit vum Atomkraaftwierk och no Besoin gesteiert ginn, widderhëlt den Direkter vu Cattenom ëmmer nees. An hie gëtt zou: jo, duerch d'Atomkraaftwierk klëmmt d'Temperatur vun der Musel. Mä se ka geziilt och nees erofgesat ginn. Déi virgeschriwwe Limitte géifen net depasséiert ginn. Drëtt Argument vum Thierry Rosso: de Weltklimarot, deen déi dramatesch Konsequenze vum Klimawandel virausseet.

''Il dit aussi qu'il n'y a pas de solution crédible qui ne passera pas par le développement nucléaire dans le monde. Donc finalement le choix de la France s'inscrit aussi dans les recommandations du GIEC.''

Och wann d'Sécherheetsmesuren um Site vum zweetgréissten Atomkraaftwierk a Frankräich schonn enorm héich wären. Zanter der Katastroph zu Fukushima fuerdert d'Autoritéit fir d'nuklear Sécherheet ASN awer nach weider Standarden. Zum Beispill Dieselmotore fir den Noutfall an all Unitéit. D'EDF huet hei Retard, weess och den Thierry Rosso.

''Ce qui par nature est difficile à concevoir et aussi difficile à construire. Surtout que nous devons en faire 56 en parallèle.''

D'EDF plangt op mannst bis 2046 mam Atomkraaftwierk. Da wär Kettenuewen 60 Joer a Betrib.

Lëtzebuerg schafft un "Atomhafrungsgesetz"

D'Lëtzebuerger Regierung gesäit dëst méi kritescht, ëmmerhi schwätzt déi sech op Dauer jo géint d'Atom-Energie aus. Dofir gëtt aktuell um sougenannten ''Atomhaftungsgesetz'' geschafft. Dat soll et erméiglechen d'Populatioun besser iwwert d'Risike vun engem Atomkraaftwierk z'informéieren. D'Regierung krut elo den Avis vum Staatsrot.

D'Prinzipien, dëst Gesetz ze maachen, gëtt net a Fro gestallt. De Staatsrot fuerdert just a ville vun den Oppositiounen, datt d'Definitioune méi genau solle ginn, erkläert d'Ministesch Carole Dieschbourg. Elo wëll een am Gesondheetsministère, zesumme mam Justizministère an der Chamber, séier um Gesetz schaffen, fir dëst esou séier wéi méiglech op Pabeier ze bréngen.